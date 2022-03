Kulturschaffende setzen Zeichen für den Frieden

Erstarrt vor dem Bildschirm sitzen und diese schrecklichen Bilder sehen, das war nicht auszuhalten." Wie Cornelia Metschitzer und Rudi Müllehner, Leiter der Tribüne Linz, mag es uns allen in diesen Tagen gehen. "Eine Erlösung", sei der Anruf ihres Freundes Andreas Baumgartner gewesen. Der Leiter des Linzer Theater des Kindes hatte die Idee zum Benefizabend mit "Gedichten und Liedern gegen den Krieg" in der Tribüne Linz. "Sobald man etwas tun kann, ist man nicht so hilflos. Wir haben noch nie so etwas Sinnvolles vorbereitet", sagt Metschitzer.

Worte gegen Sprachlosigkeit

Binnen 17 Stunden hat sie Texte und Gedichte gesucht, die Schauspieler und Musiker in Tribüne Linz, Landestheater Linz, Theater Phönix, Theater des Kindes und der freien Szene vortragen. "Unserer Sprachlosigkeit können wir die Worte dieser Dichterinnen und Dichter entgegensetzen, die Ähnliches erlebt haben. All ihre unterschiedlichen Gedichte eint ganz besondere Kraft, die weder lügt, noch bestraft, noch tötet. Eine Kraft des Herzens und der Seele, die Kraft der Kunst. Ich glaube, dieser Abend wird eine Sternstunde der Beseelung" – mit Andreas Baumgartner, Daniela Dett, Gabriele Deutsch, Ingrid Höller, Rudi Müllehner, Simone Neumayr, Thomas Pohl, Günter Rainer, Julia Frisch und Andrea Schnitt, am 15. und 16. 3., je 19.30 Uhr, 0699/11 399 844, www.tribuene-linz.at

13. 3., Das Theater Tabor spielt "Pumuckl und der große Krach" für alle ab fünf Jahren. "Unsere Gedanken sind bei unseren ukrainischen Freunden, besonders bei den Schauspielerinnen und Schauspielern des wunderbaren Theaters ,Voskresenje‘ aus Lemberg", sagt das Theater Tabor-Team, das persönliche Bande zur Ukraine hat: Alle zwei Jahre nimmt es am Theaterfestival "Golden Lion" in Lemberg teil. Linz, Theater Maestro, 15 Uhr, Karten: 0650/7784783 und, 0732/77 11 76 11, www.theater-tabor.at

18. 3., Konzert an der Bruckneruni: Bruckneruni-Studierende spielen für den Frieden Friedrich Guldas Konzert für Violoncello und Blasorchester, Solistin ist die 2003 geborene Lida Limmer aus Stuttgart. Eine Uraufführung ist das Saxophone Concerto No. 1 des tschechischen Master-Studenten Stepán Flagar, zugleich Solist. Spenden kommen vom Krieg in der Ukraine betroffenen Universitätsangehörigen und ihren Familien zugute. Großer Saal, 19 Uhr, Anmeldung: events@bruckneruni.at bzw. 0732/70 1000-280, es gibt auch einen Live-Stream: www.bruckneruni.at