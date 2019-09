Kulturschaffende bei Feierstunde im Landhaus geehrt

"Kunst und Kultur haben in Oberösterreich viele Gesichter, viele Zugänge, viele Sichtweisen. Das garantiert eine große Vielfalt im Denken und Handeln; eine Vielfalt, die Basis für Kreativität und Innovation ist", so Stelzer in seiner Ansprache.

Geehrt wurde unter anderen Georg Wildmann, der den Titel "Ehrenkonsulent des Landes" verliehen bekam. Das Kulturehrenzeichen des Landes in Gold erhielt Fritz Lehner, die Kulturmedaille des Landes Oberösterreich ging an Peter Lang. Über Kulturmedaillen in Gold durften sich Elisabeth Hörlsberger, Peter Kössl und Joseph Werndl freuen. Zum Konsulenten für Musikpflege ernannte Stelzer Alfred Lugstein.