Josef Hader, Angelika Kirchschlager, Karl Markovics, Julia und Katharina Stemberger oder Fritz Karl – sie alle waren Gäste von "Waldhausen Kultur Kreativ". Am 26. 2. startet der Verein in Waldhausen im Strudengau (2844 Einwohner) ins 30-Jahr-Jubiläum. In der Landesmusikschule treten "Brein, Schmid & Gansch" auf (mehr rechts).