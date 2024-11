Eine  Kulturhauptstadt,  der die Strahlkraft  abhandenkam

Als heuer im Jänner die Europäische Kulturhauptstadt in Bad Ischl eröffnet wurde, waren viele baff. Das Fest zeigte die Region als genauso traditionell und heimatverbunden wie offen, bunt und divers. Der Pudertanz, in dem Doris Uhlich mit ihren Tänzern nackt auftrat und so gegen herrschende Körpernormen antanzte, ließ die Wogen hochgehen. Die Kulturhauptstadt war in aller Munde, das ganze Land sprach davon, Medien berichteten international. Was dann folgte, war – nichts.