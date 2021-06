Kulturhauptstadt: 69 Bewerbungen für die künstlerische Leitung

Großes Interesse rief die neuerliche Ausschreibung für die künstlerische Leitung der Kulturhauptstadt 2024 im Salzkammergut hervor: 69 Personen haben sich für die Stelle beworben – gestern endete die Einreichfrist. Die Ausschreibung war nötig geworden, weil Stephan Rabl im März nach internen Differenzen als künstlerischer Leiter abberufen worden war.

Die Zahl der Bewerber ist im zweiten Anlauf deutlich größer als beim ersten Mal, als es rund 40 Interessenten gab. Woran das liegt, darüber kann auch der Aufsichtsratsvorsitzende der Kulturhauptstadt-GmbH, Hannes Heide, nur mutmaßen: „Die Kulturhauptstadt hat in den vergangenen Wochen viel Aufmerksamkeit erhalten“, sagt Heide, gleichzeitig auch SPÖ-Abgeordneter im EU-Parlament. Dabei sei klarer geworden, wofür das Projekt stehe. Allein am letzten Tag hatten sich zwölf Bewerber gemeldet. „Jetzt haben wir eine breite Basis, um eine gute Entscheidung zu treffen.“ Diese soll auch dadurch möglich werden, dass drei Experten aus dem Kulturbereich in die Auswahljury geholt wurden.

Nun werden alle Bewerbungen, die laut Heide aus dem gesamten deutschsprachigen Raum stammen, gesichtet. Bereits Anfang Juli soll es die ersten Hearings geben. Heide hofft, dass noch im Laufe des Julis die neue Intendanz feststeht. Derzeit hat diese Position interimistisch die kaufmännische Chefin Manuela Reichert inne.