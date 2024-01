Kulturhauptstadt 2024: Was die 23 Ortschefs für ihre Gemeinden erwarten

Heute in einer Woche startet die Europäische Kulturhauptstadt Salzkammergut. Bevor das einzigartige Großprojekt eröffnet wird, haben wir die 23 Ortschefs gefragt, wann die Kulturhauptstadt für ihre Gemeinde zum Erfolg wird.

Bild: Elfie Semotan

1| Alexander Scheutz, Hallstatt, SPÖ

"Ich freu mich schon, wenn sich unsere Leut’ die Kulturcard besorgen – ich hab sie auch schon gekauft – und zu den Projekten in den anderen Gemeinden unterwegs sind, damit wir alle miteinander über den Tellerrand schauen", sagt Scheutz, der glücklich ist, dass die Kulturhauptstadt schon jetzt die Anbindung seiner Gemeinde an den öffentlichen Verkehr verbessert hat. "Es wäre ein Traum, wenn wir den erhöhten Takt der Züge und Busse auch nach 2024 behalten könnten."

2| Ines Schiller, Bad Ischl, SPÖ

Für Schiller sei der Erfolg schon jetzt gegeben, "weil so viel in Gang gesetzt wurde, was die Region vorher über Jahrzehnte nicht geschafft hat". Sinnvoll sei das aber alles nur, sofern ein Konstrukt geschaffen werde, das ab 2025 – wenn die Kulturhauptstadt GmbH aufgelöst ist – weiterarbeite. Schiller: "Nicht für eine einzige Stadt, nicht für eine einzige Gemeinde, sondern für die gesamte Region."

3| Egon Höll, Obertraun, SPÖ

"Wir haben tolle Projekte, die weit über die nationalen Grenzen hinaus Beachtung finden werden. Es ist ja längst Zeit, dass die Welt nicht nur wegen der Landschaft und touristisch auf das Salzkammergut aufmerksam wird, sondern erst recht wegen der Kultur. Endlich haben sich auch die Kulturvereine der Region miteinander vernetzt. 2024 wird unsere Region würdiger präsentiert, als wir es in der Vergangenheit mit unseren bescheidenen Mitteln geschafft haben. Bis heute haben wir weder beim Tourismus noch beim öffentlichen Verkehr die Unterstützung vom Land Oberösterreich, die wir gebraucht hätten. Auch da erwarte ich eine Wende."

4| Fritz Feichtinger, Laakirchen, SPÖ

"Wenn wir es schaffen, dass wir das Kirchturmdenken abstellen und miteinander statt gegeneinander arbeiten, haben wir gewonnen", sagt Feichtinger. Laakirchen habe nicht nur auf die Impulse der Kulturhauptstadt gewartet, sondern sei auch selbst initiativ geworden, "was wir jetzt als assoziierte Projekte ins Programm integriert haben. Ich bin überzeugt, dass wir in diesem Jahr alle gewinnen."

5| Markus Schmaranzer, Gosau, ÖVP

"Schön, wenn ein Gosauer einmal in Laakirchen eine lässige Veranstaltung besucht", sagt Schmaranzer, mehr werde es nicht spielen. Ihn plagen weniger kulturelle Leerstellen in der Gemeinde als hohe Energiekosten und mangelnde Betreuungsplätze für Kinder. "Es waren ja auch weder der Wechsel in der künstlerischen Kulturhauptstadt-Leitung noch die Bürgermeisterwahlen 2021 förderlich." Gosau spüre von der Kulturhauptstadt so gut wie nichts, daran sei auch der Bürgermeisterwechsel in Gosau schuld – "und für wirklich nachhaltige Projekte war vermutlich nicht genug Geld da".

6| Franz Steinegger, Grundlsee, ÖVP

"Es liegt an uns allen, dass wir die Vielfalt des Angebots von 2024 erleben und daraus unseren Nutzen für die Zukunft ziehen", sagt Steinegger. Er verspricht sich eine "Horizonterweiterung der jungen Menschen in der Gemeinde und der Kreativwirtschaft von außen", man müsse nicht mehr in die Stadt, in Zeiten von Glasfaserkabeln könne man auch in der Region arbeiten. "Fesch warat, wenn unsere Leute sehen, dass wir von Kreativität, die wir bei uns verwirklichen, leben können."

Bild: Elfie Semotan

7| Johann Mitterlehner, Vorchdorf, ÖVP

Als "Riesenglück" bezeichnet Mitterlehner die Kulturhauptstadt – und dass "wir tolle Veranstaltungen bei uns haben, zum Beispiel in der Galerie Tanglberg und die Landschaftsorgel in der Schottergrube". Mitterlehner habe das Projekt mit seiner Wahl zum Bürgermeister geerbt, "aber wegen der Kulturhauptstadt haben wir angefangen, uns nicht nur kulturell, sondern auf allen Ebenen besser auszutauschen. Ein Erfolg wäre, wenn wir auch nach 2024 das eine oder andere Projekt gemeinsam stemmen würden."

8| Leopold Schilcher, Bad Goisern, SPÖ

"Was nicht passieren darf, ist, dass man nach dem Jahr sagt, okay, es war Kulturhauptstadt, aber keiner hat es mitgekriegt. Es werden sicher ein paar Sachen dabei sein, die den Kunstgeschmack herausfordern, wichtig ist, dass es gelingt, dem mit Offenheit zu begegnen."

9| Nicole Eder, Steinbach/Attersee, ÖVP

"Ein Erfolg würde sein, wenn wir alle es durch viele Aktivitäten und kulturelle Angebote schaffen, einerseits das Traditionelle hochzuhalten und andererseits über den Tellerrand hinauszublicken. Da ist viel passiert, wir sind jetzt schon Freunde geworden."

10| Stefan Krapf, Gmunden, ÖVP

"In Gmunden merkt man schon viel vom neuen und positiven Kultur-Spirit. Hier müssen alle ansetzen, die Region Salzkammergut kann nur so zusammenwachsen."

11| Georg Baumann, Unterach/Attersee, ÖVP

"Die anfänglichen Diskussionen, die aufgebrochen sind, müssen zu einem positiven Abschluss kommen, damit jede Gemeinde für die Zukunft lernt. Bestenfalls gelingt es uns, das Image des schönen Salzkammerguts zu bestätigen."

12| Ingo Dörflinger, Kirchham, ÖVP

"Ich wünsche mir, dass jetzt viele kommen, die sonst nie in unsere Gemeinde gekommen wären, und Kirchham und seine Menschen kennenlernen. Aber auch die Bevölkerung soll möglichst viel von der Kulturhauptstadt profitieren."

Bild: Elfie Semotan

13| Gerald Loitzl, Altaussee, ÖVP

"Allein dass wir die Bewerbung geschafft haben, ist ein Riesenerfolg", sagt Loitzl. Für ihn ist Nachhaltigkeit wichtig, daher setzt er alles daran, das viel diskutierte Veranstaltungszentrum im Kurpark zu realisieren. Wenn alles gut geht, soll im Frühjahr Baubeginn für das Sechs-Millionen-Euro-Projekt und ein Jahr später die Eröffnung sein.

14| Martin Pelzer, Altmünster, ÖVP

"Die Kulturhauptstadt ist dann ein Erfolg, wenn sie lange nachwirkt und nicht ein einmalig leuchtender Stern ist. Zum Gelingen müssen die Gemeinden das Kirchturmdenken überwinden. Das überregionale Angebot der Kulturhauptstadt bietet für jede einzelne Gemeinde einen Vorteil."

15| Leopold Bimminger, Pettenbach, ÖVP

"Für uns ist die Kulturhauptstadt eine große Chance", sagt Bimminger, auch wenn er die Tatsache, dass sich die Projekte auf 23 Gemeinden verteilen, als Herausforderung sieht. Pettenbach will die Chance doppelt nutzen: Zum einen stellt sich das Bartlhaus als Schriftmuseum neu auf, zum anderen soll am Magdalenaberg ein Kulturstadel für 120 Personen errichtet werden. "Ob wir das schaffen, entscheidet sich im März."

16| Sabine Promberger, Ebensee, SPÖ

"Die Kulturhauptstadt ermöglicht Austausch unter den Gemeinden und schafft Begegnungen, die sonst nicht möglich wären. Wir müssen oft stundenlang zu Kulturveranstaltungen fahren, nun kommt etwa das Bruckner Orchester und spielt mitten im Ort."

17| Christoph Schragl, Traunkirchen, ÖVP

"Ich bin zuversichtlich, dass die Kulturhauptstadt sehr positive Impulse bringen wird, wenn sich die Menschen abgeholt und eingebunden fühlen. Wenn es gelingt, dass auch die Nebensaison bespielt wird, wäre das ein Erfolg."

18| Rudolf Raffelsberger, Scharnstein, ÖVP

"Die Kulturhauptstadt ist schon jetzt ein Erfolg. Im Ort gibt es ein reges Interesse, unsere Kulturvereine organisieren mehrere großartige Veranstaltungen. Dadurch sind bei uns neue Seilschaften entstanden, die auch nach 2024 das Kulturleben vorantreiben wollen." Einer der Höhepunkte wird das Musiktheater "Der Hammer" ab Ende Mai in einer leer stehenden Fabrik in Scharnstein sein.

Bild: Elfie Semotan

19| Thomas Avbelj, Roitham/Traunfall, SPÖ

"Die große Chance der Kulturhauptstadt ist, dass einmal nicht die großen Städte, sondern der ländliche Raum im Zentrum des Interesses steht. Das Angebot ist vielfältig, eine gute Gelegenheit für die Bevölkerung, sich auf die Kunst von Nahem einzulassen."

20| Herbert Schönberger, St. Konrad, ÖVP

"Allein dass sich 23 Gemeinden für die Kulturhauptstadt vernetzen, ist schon ein Erfolg", sagt Schönberger. In der 1200-Einwohner-Gemeinde werde Kultur bis jetzt vor allem von Vereinen getragen. "Nun haben wir neue Formen der Kunst hier, das bedeutet auch für uns einen Lernprozess."

21| Klaus Kramesberger, Grünau, SPÖ

"Wichtig für einen Erfolg wird sein, dass alle Gemeinden weg vom Kirchturmdenken kommen und alle miteinander an einem Strang ziehen."

22| Franz Frosch, Bad Aussee, ÖVP

"Ich will nicht überheblich sein, aber wir waren die treibende Kraft, dieses Projekt über die Startlinie zu bekommen. Es muss uns gelingen, diese schöne Chance zu verwirklichen, nämlich unser Kulturgut ins Rampenlicht von Europa zu stellen. Der ideelle Aspekt ist wichtig, ebenso die Verpflichtung zur materiellen Nachhaltigkeit."

23| Veronika Grill, Bad Mitterndorf, SPÖ

"Erstmals ist der ländliche Raum Kulturhauptstadt, insofern wäre es ein Erfolg, wenn wir vermitteln könnten, wie attraktiv das Leben auf dem Land ist. Das soll sich in den Köpfen der Europäer festsetzen. Wenn es gelingt, dass junge Leute deswegen nicht weggehen, hat die Kulturhauptstadt nachhaltig Sinn gehabt."

(Veronika Grill löste Klaus Neuper im Mai 2023 als Bürgermeisterin ab. Neuper (ganz re.) war beim Fotoshooting mit Elfie Semotan noch im Amt, Anm.)

Veronika Grill Bild: Elfie Semotan

Der Countdown beginnt

Als erste der drei Europäischen Kulturhauptstädte eröffnet am nächsten Wochenende, 20. und 21. Jänner, das Salzkammergut in Bad Ischl sein Programm. Damit wurde diese Ehre erstmals einer ganzen Region aus 23 Gemeinden aus Oberösterreich und der Steiermark mit Bad Ischl als Bannerstadt zuteil. Eine Woche später, am 26. Jänner, startet Tartu in Estland, am 3. Februar feiert die Stadt Bodö in Norwegen die Eröffnung.

Zum Eröffnungsfest werden bis zu 15.000 Menschen in Bad Ischl erwartet. Am Samstag gibt es ab 11 Uhr in der ganzen Stadt Programm, um 17.30 Uhr startet die Opening Ceremony im Kurpark, u. a. mit Fanfaren von Bläsern aus den 23 Gemeinden, Hubert von Goisern und dem Chor der 1000 Stimmen sowie Song-Contest-Siegerin Conchita alias Tom Neuwirth.

Am Abend gibt es Konzerte im Pfarrsaal, in Wirtshäusern und als Open Air, etwa Yasmo & die Klangkantine (22 Uhr, Ö1-Bühne) oder Clara Luzia (20.45 Uhr, Platz vor der Nestroy-Schule). Im Kongress- und Theaterhaus ist am Samstag und Sonntag Oscar Straus’ Operette „Eine Frau, die weiß, was sie will“ zu sehen. Am Sonntag gibt es etwa ein Katerfrühstück (12 Uhr, Kaiservilla), u. a. mit Nava Ebrahimi.

Die zentrale Ausstellung der Kulturhauptstadt „Kunst mit Salz und Wasser“ wird am Samstag um 14.30 Uhr im alten Sudhaus Bad Ischl eröffnet. Dort sind so lyrische wie spektakuläre Positionen internationaler zeitgenössischer Künstler zum Thema zu sehen. Für das Programm stehen der künstlerischen Leiterin Elisabeth Schweeger und Finanzchefin Manuela Reichert 30 Millionen Euro zur Verfügung.

Bisher trugen zwei österreichische Städte den Titel Europäische Kulturhauptstadt: Graz (2003) und Linz (2009).

Infos: salzkammergut-2024.at

