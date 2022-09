Kulturbericht: Ausgaben stiegen um 25,5 Millionen

Das ist ein Plus von 25,5 Millionen Euro gegenüber dem Jahr 2020. Nicht einberechnet sind dabei die Corona-Hilfsmaßnahmen. 2020 und 2021 wurden davon in Summe rund 358,6 Millionen Euro ausbezahlt. "Der Erhalt der kulturellen Vielfalt in unserem Land war eines der wichtigsten kulturpolitischen Ziele und ist gelungen", sagt Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne).

Was die mit dem Covid-19-Krisenbewältigungsfonds ausbezahlten Mittel betrifft, machte die Überbrückungsfinanzierung für Künstler bei der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) mit 175 Millionen Euro den größten Brocken aus. 140,3 Millionen davon wurden ausbezahlt. Die regulären Förderausgaben im Bereich der Kunst kamen 2021 auf 117,7 Millionen Euro. Das ist ein Plus von 19,5 Millionen Euro. Mehrausgaben flossen unter anderem in Fair-Pay-Maßnahmen, ins Theater in der Josefstadt und die Generalsanierung der Bregenzer Festspiele. Im Bereich der Kultur wurden 354,8 Millionen Euro aufgewendet und damit rund sechs Millionen Euro mehr als 2020.

Mehr Geld für die Albertina

Die Basisabgeltung für Bundesmuseen stieg von 87,9 auf 89,1 Millionen Euro. Über einen Zuwachs von 1,5 Millionen Euro bei der Basisabgeltung durfte sich die Albertina freuen (9,2 Millionen), wobei dies auf die Eröffnung der Albertina modern zurückzuführen ist. Bei den restlichen Bundesmuseen gab es wenig Bewegung. Bei den Bundestheatern betrug die Basisabgeltung 2020/21 162,9 Millionen Euro und war damit exakt so hoch wie im Vergleichszeitraum 2018/19. 66,1 Millionen Euro gingen an die Staatsoper, 47,4 Millionen Euro an das Burgtheater, 44 Millionen an die Volksoper und 5,5 Millionen Euro an die Bundestheater-Holding.