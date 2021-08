OÖN-Kulturabo 2021/2022: Wir geben der Kunst eine Bühne

Das OÖNachrichten Kulturabo ist wieder da! Das Kulturabo ist in diesem Jahr erhältlich bei:

Posthof - Zeitkultur am Hafen,

Posthofstraße 43, 4020 Linz



Tel.: 0732/781800

E-Mail: kassa@posthof.at

Öffnungszeiten Kassa Sommer:

Mittwoch 10.00 - 13.00 Uhr und Donnerstag 12.00 - 18.00 Uhr



Einsendeschluss: 1. September 2021



Das Programm:

16. September / 28. September oder 2. Oktober 2021

Theater Phönix, 19:30 Uhr

TAUMEL UND TUMULT VON THOMAS ARZT

Thomas Arzt ist mit "Taumel und Tumult" eine herrlich skurrile Posse gelungen. In bester Komödientradition eines Nestroy oder Goldoni entspinnt er seine Geschichte um Missverständnisse durch schicksalhaft fehlgeleitete Briefe und zeigt Menschen und ihre Existenz in pandemischen Zeiten - berührend und komisch zugleich. Uraufführung.

Bild: Helmut Walter

Sonntag, 17. Oktober 2021

Brucknerhaus Linz, Großer Saal, 18:00 Uhr

KRYSTIAN ZIMERMAN

Der weltweit gefeierte polnische Pianist, der durch leidenschaftlichen Perfektionismus ebenso wie durch seine pianistische Meisterschaft und seine tief empfundene musikalische Poetik besticht, kehrt nach 23 Jahren endlich nach Linz und in das Brucknerhaus zurück.

Donnerstag, 18. November 2021

Brucknerhaus Linz, Großer Saal, 19:30 Uhr

JOHN MALKOVICH: JUST CALL ME GOD

Im Multimediastück "Just call me God", geschrieben und inszeniert von Michael Sturminger, erkundet Hollywoodsuperstar John Malkovich die seelischen Abgründe eines Diktators, dessen Zeit abläuft. Martin Haselböck liefert dazu an der neuen Brucknerhaus-Orgel den klanggewaltigen Soundtrack.

Bild: Jann Wilken

Sonntag, 28. November 2021

Musiktheater, Großer Saal, 19:30 Uhr

WIE IM HIMMEL

Das Musicalensemble präsentiert in der Spielzeit 2021/2022 die Deutschsprachige Erstaufführung des Hit-Musicals "Wie im Himmel" (Regie: Matthias Davids). Schwedens wohl bekanntester Film wurde durch Drehbuchautor Kay Pollak selbst zu einem bewegenden Musical umgeschrieben und von Fredrik Kempe mit federleichter Musik versehen.

Bild: ROBERT JOSIPOVIC

Mittwoch, 15. Dezember 2021

Posthof, Großer Saal, 20:00 Uhr

SOPHIE HUNGER

Von Kunstlied und Folk über Indie-Rock, Chanson und Elektronik bis Post-Punk reicht die enorme Bandbreite der Sängerin und Pianistin aus der Schweiz. Ihr jüngstes, siebtes Album "Halluzinationen" zeigt eine der vielseitigsten Popmusikerinnen unserer Zeit in Höchstform (wahlweise Sitz- oder Stehplatz).

Bild: Jerome Witz

Sonntag, 30. Jänner 2022

Brucknerhaus, Großer Saal, 11:00 Uhr

GOEBEL & BRUCKNER ORCHESTER LINZ: DIE FAMILIE MOZART

Unter dem stilkundigen Dirigat von Reinhard Goebel, der nach mehr als 40 Jahren endlich wieder im Brucknerhaus zu Gast sein wird, bringen der junge, inzwischen international erfolgreiche Vorarlberger Pianist Aaron Pilsan und das Bruckner Orchester Linz das "Familienalbum" der Mozarts zum Klingen.

7. Jänner / 21. Jänner oder 5. Februar 2022

Theater Phönix, 19:30 Uhr

HÄUPTLING ABENDWIND VON NESTROY/GEBHARTL

Der "Häuptling Abendwind" strotzt nur so vor Kritik an Nationalismus, Kolonialismus und Rassismus und scheut sich auch nicht vor irrwitzigen Sticheleien gegen politische Eitelkeiten, moralische Humorlosigkeit und philosophische Hirnlosigkeit. Das trashige Singspiel lebt von seinen prächtigen Figuren, seinen volksnahen Darstellern, die allesamt mit Haut und Haaren dem Wahnwitz verfallen sein müssen.

Bild: Helmut Walter

Dienstag, 1. März 2022

Musiktheater, Großer Saal, 19:30 Uhr

LA BOHÈME

Die Opernsaison wartet mit einem der beliebtesten und meistgespielten Werke auf: Giacomo Puccinis Meisterwerk "La Bohème". Die bitter-süße Liebesgeschichte des erfolglosen Dichters Rodolfo und der Näherin Mimì berührt nicht zuletzt deshalb so unmittelbar, weil Puccini und seine Librettisten auf jeglicher Distanz schaffenden ideologischen Überbau verzichten. Regie: Georg Schmiedleitner; Musikalische Leitung: Markus Poschner.

23. März / 13. April oder 23. April 2022

Theater Phönix, 19:30 Uhr

THIS IS THE END, MY FRIEND VON KURT PALM

Acht Personen, deren Wege sich an einem merkwürdigen Ort kreuzen. Nichts funktioniert mehr. Hat jemand den Unfall draußen gesehen? Oder den toten Hund? Irgendwann wird sich das Universum bis in alle Ewigkeit monoton ausdehnen, dann werden selbst Schwarze Löcher und Braune Zwerge verbrennen. Und die Zeit wird aufhören zu existieren. Halt, stopp. Da kommt jemand und verschwindet gleich wieder. War es ein Geist? Was passiert hier eigentlich? Einer trägt eine Affenmaske und sagt: Ich fühle mich so komisch heute. Ein anderer, der sich ein Taschentuch an die blutende Nase hält, antwortet: Bei mir musst du aufpassen, ich bin nämlich lebendiges Kupfer. Und der, der den Boden zusammenkehrt, murmelt in sich hinein: Nobody kehrs for me. Is this the end, my friend? Uraufführung.

Donnerstag, 31. März 2022

Posthof, Großer Saal, 20:00 Uhr

KIBBUTZ CONTEMPORARY DANCE COMPANY

Rami Be’er, der vielleicht politisch aktivste Choreograph der Gegenwart, beschäftigt sich in seinem neuen Stück mit den allgegenwärtigen Themen Einwanderung, Fremdenhass und dem Schicksal Asylsuchender. Dabei entsteht ein Bilderbogen auf höchstem tänzerischen Niveau, der ebenso zu verblüffen wie zu berühren versteht. Österreich-Premiere.

Bild: Eyal Hirsch

Samstag, 7. Mai 2022

Posthof, Großer Saal, 20:00 Uhr

YLLANA: GREENPISS

Im jüngsten Theaterwahnsinn über die Zukunft unseres Planeten schlüpfen die Madrider Großmeister des physischen Theaters vom Politiker bis zum Pinguin in unzählige Charaktere und retten die Menschheit mit bissigem Humor ohne Barriere, der garantiert niemanden kalt lässt. Österreich-Premiere.

Freitag, 3. Juni 2022

Posthof, Großer Saal, 20:00 Uhr

CRASH TEST DUMMIES: GOD SHUFFLED HIS FEET - 25TH ANNIVERSARY TOUR

Mmm Mmm Mmm Mmm: Seit 25 Jahren schwirrt dieser Refrain und die markante, tiefe Stimme von Brad Roberts unlöschbar im popmusikalischen Gedächtnis herum. 2022 kehrt die mehrfach Grammy-nominierte Band mit einer Jubiläumstour, ihren größten Hits und Songs aus allen Karrierejahren endlich zurück nach Europa.

Bild: Sheri Kidd

Samstag, 18. Juni 2022

Schauspielhaus, 19:30 Uhr

GESCHICHTEN AUS DEM WIENERWALD

Horváths Stück, geschrieben Ende der 20er Jahre in der Zeit der Wirtschaftskrise und katastrophaler Arbeitslosigkeit, ist ein Schlüsselwerk des modernen Dramas und der von Horváth selbst begründeten Tradition des modernen Volksstückes. Lakonisch demaskiert er das Klischee von der Wiener Gemütlichkeit und stellt unter Verwendung ihrer Stereotypen deren Verlogenheit zur Schau. Es inszeniert Nestroy-Preisträgerin Stephanie Mohr.

