Kultur und Kulisse: Neue Chefin für die musikalische Talentschmiede

Es ist kaum zu glauben, wie diese Anzahl an Ausbildungen und Tätigkeiten in der Biografie einer 35-Jährigen Platz finden. Ihre Tagesabläufe muss Doris Pamer bis 1. Juni 2025 nun neu sortieren, denn an diesem Tag wird sie Direktorin des oberösterreichischen Landesmusikschulwerks (LMSW) und damit Chefin der weltweit dichtesten Landschaft an Musikschulen mit 36.428 Schülern.