Kultur-GmbH: Vorstoß in digitale Kunstwelten

Da hier die Klärung rechtlicher Fragen höchste Priorität hat, arbeitet man mit der Anwaltskanzlei Schönherr Rechtsanwälte zusammen. Was aber sind NFT? Im Kern sind es digitale Echtheitszertifikate. Verkauft ein Künstler oder eine Künstlerin ein NFT, werden weder das Werk an sich noch Urheber- oder Verwertungsrechte, sondern eine virtuelle Repräsentanz veräußert. Eine Einzigartigkeit, die NFT zum Kunstmarkt-Phänomen machen. Das FC hat bereits ein "Token-Kunstwerk" von Konzeptkünstler Guido Kucsko erworben. Die Schau "PROOF OF ART" soll ab 10. Juni die Geschichte der digitalen Kunst bis 15. September begehbar im FC präsentieren und findet auch virtuell am neuen digitalen Standort des FC statt.