Kult-Serie "Braunschlag" dürfte 2. Staffel bekommen

Das berichtete das Branchenmedium "Spot". Der ORF hielt dazu auf Anfrage fest, dass derzeit an den Büchern für eine mögliche Fortsetzung gearbeitet werde. Mit an Bord ist die Produktionsfirma Superfilm. Produzent John Lueftner sagte gegenüber der "Presse", dass er gemeinsam mit David Schalko am Drehbuch arbeite.

Auch die beiden Hauptdarsteller aus der 1. Staffel, Robert Palfrader und Nicholas Ofczarek, seien eingebunden. Zum Plot verriet Lueftner, dass die radioaktive Strahlung, die im "Braunschlag"-Finale zur Flucht zwang, mittlerweile so weit abgesunken sei, dass der fiktive Ort im Waldviertel wieder besiedelt werden könne.

Marienerscheinung soll Budget retten

In der 1. Staffel hatte Palfrader als Bürgermeister Gerri Tschach gemeinsam mit Ofczarek als Discobetreiber Richard Pfeisinger eine Marienerscheinung erfunden, um dem Ort aus den roten Zahlen zu verhelfen.

