Kulinarik-Wettstreit: Schüler aus Bad Leonfelden kochen in Frankreich

Am Montag zeigen sie in Frankreich beim Kochwettstreit "Trophée Mille", was sie kulinarisch draufhaben: Jakob Winkler und Christina Voraberger

"Drei Sekunden können schon den Unterschied machen." Wenn Christina Voraberger an das denkt, was ihr am Montag bevorsteht, fühlt sie sich nervös und vor Stolz überwältigt zugleich. Die 17-Jährige tritt bei der Trophée Mille, einem internationalen Koch- und Servierwettbewerb in Reims, an. Gemeinsam mit ihrem Kollegen an der Tourismusschule Bad Leonfelden, Jakob Winkler, 19, stellt sie sich in Frankreich bei dem kulinarischen Wettstreit einer Jury.

Die Gaspoltshofnerin hat gemeinsam mit ihren Kochlehrern Peter Kreuzweger und Christoph Hammerschmid das Dessert für den Kochwettbewerb entwickelt. Monatelang haben die beiden Jungköche für den großen Moment trainiert, ausprobiert, verfeinert, verändert. Die Aufgabenstellung ist für alle elf teilnehmenden Nationen gleich: Aus einem Warenkorb – Schwein und Schalotte fürs Hauptgericht und Cider und Kaffee fürs Dessert – muss ein Menü gezaubert werden. Alle übrigen Zutaten werden von den teilnehmenden Teams selbst mitgenommen.

Schwein und Schalotte sind die beiden Pflichtzutaten des Hauptgerichts. Bild: Volker Weihbold

In drei beziehungsweise dreieinhalb Stunden muss die vorbereitete Komposition erschaffen werden, verkostet wird alles von derselben Jury. Im Fall von Christinas Dessert verschmelzen Frankreich und Österreich kulinarisch: Ein Waldboden symbolisiert da Österreich, eingearbeitet sind Fichtenwipfel, Preiselbeeren, Pistaziensponge, aber auch Steinpilz-Apfelgelee. Darauf ein Schokoladen-Kaffeemus mit Apfel-Cider-Kern. Dessen Glanzglasur darf nicht klumpig werden, das schnelle Einrühren ist dabei das Wichtigste, und da kann es um die drei Sekunden gehen.

Cider und Kaffee müssen im Dessert verarbeitet werden. Bild: Volker Weihbold

Winkler gart sein Schwein sous vide, dazu gibt es Romanasalatherzen und eine Quiche mit Schnecken und Schalotten. "Wir wollten das Gericht frankophil denken, um es der Jury leichter zu machen", erklärt Kochlehrer Kreuzweger die Hintergedanken. Solche hat auch das Genussland Oberösterreich, das das Antreten unterstützt: "Wir wollen die oberösterreichische Esskultur in den Schulen fördern und manifestieren", sagt Margit Steinmetz-Tomala.

Der Anruf, ob Christina Voraberger bei der "Trophée Mille" mitmachen und die Tourismusschule Bad Leonfelden vertreten möchte, kam an einem Sonntag um 21 Uhr. Sie hat lange nachgedacht, ob sie das Training dafür, zweimal in der Woche von 17 bis 23 Uhr, zusätzlich zur Schule schaffen würde. "Weil natürlich wird dir in der Schule trotzdem nichts geschenkt."

Eine der besten Erfahrungen

Die vergangenen Monate haben ihr aber gezeigt, dass das Ja die richtige Entscheidung war: "Es ist eine der besten Erfahrungen, die man als Schülerin einer Tourismusschule machen kann, einfach großartig!"

"A bissl einen Vogel" sieht Kochlehrer Peter Kreuzweger als Grundvoraussetzung, um sich die vielen Arbeitsstunden anzutun. Im vergangenen Jahr, beim ersten Antreten, gipfelte das von den Bad Leonfeldnern Dargebotene in zwei Goldmedaillen. Ganz abgesehen vom Ergebnis, das erkocht werden kann, ist Jakob Winkler jetzt schon glücklich: "Der Prozess hat mir extrem gefallen, man sieht, wie viel Zeit und Gedanken man in so ein Gericht reinstecken muss, aber es macht sehr, sehr viel Spaß." Kochlehrer Christoph Hammerschmid fasst die vergangenen Monate so zusammen: "Stressig war es und einfach unglaublich zu sehen, wie sich die beiden weiterentwickelt haben."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Julia Evers stv. Leiterin Leben und Gesundheit Julia Evers