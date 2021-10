Künstlerin, Alleinerzieherin, NS-Opfer

"Pneumonie" steht in ihrem Totenschein. Vor 80 Jahren, 1941, wurde Ida Maly mit 46 Jahren in der NS-Tötungsanstalt Hartheim ermordet. Ihre letzten zwölf Lebensjahre hatte die Künstlerin in der Psychiatrie verbracht, nach der (heute nicht mehr belegbaren) Diagnose Schizophrenie.