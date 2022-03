Künstler zeigen sich mit Ukraine solidarisch

So gestalten Linzer Künstler unter dem Motto "Gedichte und Lieder gegen den Krieg" am 15. März um 19.30 Uhr einen Benefizabend in der Tribüne, Eisenhandstraße 43. Mit dabei sind u. a. Daniela Dett, Gabriele Deutsch, Rudi Müllehner und Andreas Baumgartner. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Ukrainehilfe sind erbeten.

Die Wiener Sängerknaben geben am 11. März im MuTh-Konzertsaal in Wien ein Konzert für die Aktion Nachbar in Not, die Wiener Philharmoniker spenden für diese Kampagne 100.000 Euro.

Das Wiener Museumsquartier startet morgen um 18 Uhr ein Kunstprojekt, bei dem Statements von Künstlern aus der Ukraine, Belarus und Russland auf die Hauptfassade und die Fassade des Leopold Museums projiziert werden.