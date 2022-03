Künstler-Trio stellt ab heute auf Schloss Parz aus

Jakob Gasteiger zeigt seine farbintensiven, leuchtenden Neonbilder. Dafür trägt er mit einem kammartigen Kartonwerkzeug Acrylfarbe auf die Leinwand oder das Holz auf. Die Bilder des gebürtigen Salzburgers, der in Wien und im Waldviertel lebt, waren unter anderem im vergangenen August in der Albertina in Wien zu sehen.

Andreas Werners Gemälde wirken wie hybride Konstruktionen aus Raketen, Robotern, Tempelanlagen oder Möbelstücken. Weitere Werke des gebürtigen Deutschen, der in Wien und Niederösterreich arbeitet, sind derzeit in der Kunsthalle in Krems zu sehen.

Ausstellung bis 15. Mai zu sehen

Der gebürtige Linzer Johannes Deutsch ist vor allem für seine Medienkunstprojekte bekannt. In der Galerie Schloss Parz wird zum ersten Mal sein zeichnerisches Werk in Form von Skizzen, Notizen und Storyboards ausgestellt. Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf dem Begriff der "mentalen Landschaft" von Deutschs Inszenierung der Robert-Schumann-Oper "Manfred".

Johannes Deutsch Bild: Winkelbauer

Die Ausstellung wird heute um 18 Uhr im Beisein der Künstler eröffnet und ist bis 15. Mai zu sehen. Die Galerie ist jeden Samstag, Sonntag und Montag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Nähere Infos gibt es auf galerieschlossparz.at.