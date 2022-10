Künstler Rudolf Schönwald ist tot

Eine entsprechende Mitteilung aus dem Freundeskreis des Künstlers bestätigte Samstag Abend der Wiener Galerist John Sailer. Erst im März dieses Jahres erschien im Verlag Zsolnay die von Erich Hackl erzählte, bewegte Lebens- und Überlebensgeschichte Schönwalds unter dem Titel "Die Welt war ein Irrenhaus".

Rudolf Schönwald wurde am 30. Juni 1928 in Hamburg als Sohn eines Wiener Vaters und einer aus Breslau stammenden Mutter geboren. Er wurde 1934 in Salzburg eingeschult, wo er Klassenkamerad des späteren Schriftstellers Gerhard Amanshauser war. Mit dem Einmarsch der deutschen Truppen änderte sich das Leben der "jüdisch versippten" Familie radikal. Verhandlungen über eine weniger gefährdende Einstufung führten die Mutter sogar ins "Reichssippenamt" nach Berlin, waren jedoch vergeblich. "Sofort nach Erhalt des abschlägigen Bescheids schmiedete sie Pläne, wie wir verschwinden könnten", erinnerte er sich in seiner von Erich Hackl nacherzählten Lebensgeschichte.

Flucht und Rückkehr

Im Mai 1943 flüchtete er mit einem Schlepper nach Ungarn, wo die Judendeportationen noch nicht begonnen hatten. Unter prekären Bedingungen überlebten Rudolf Schönwald und sein Bruder, bis sie nach dem Einmarsch deutscher Truppen 1944 als U-Boote untertauchen mussten. Den Massendeportationen und Massakern an ungarischen Juden konnten sie dank der Hilfe engagierter Menschen und des Glücks in einigen heiklen Situationen entgehen.

Nach Kriegsende schlugen sie sich ins schwer zerstörte Wien durch, wo sie die Grunderfahrung jüdischer Überlebender machten: Ihre Rückkehr war lästig und unerwünscht. Dennoch ging Schönwald seinen Weg, machte Matura, studierte an der Akademie und war Teil eines künstlerischen Aufbruchs, in dem einerseits rasch Anschluss an internationale Entwicklungen gesucht wurde, andererseits politische Hoffnungen bald in Ernüchterung umschlugen.

Linke Gesinnung und fortschrittliche Kunst

Aus den 1950er Jahren erinnerte sich Schönwald an politisch engagierte, menschlich eigenwillige Künstlerpersönlichkeiten wie Georg Eisler und Alfred Hrdlicka, an die Gründung einer Lithografie-Werkstatt und den Versuch, linke Gesinnung und fortschrittliche Kunst zu vereinen, an Aufbruch der Theater wie der Scala oder dem Theater am Fleischmarkt. Dort entwarf Schönwald nicht nur Bühnenbilder, sondern wurde auch als Technischer Direktor engagiert.

1973 wurde er als Professor für bildnerische Gestaltung an die Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen berufen, wo er bis zu seiner Emeritierung 1993 lehrte. Dort entdeckte er auch seine späte Faszination für die verfallenden Industrieanlagen der Region, die zum Zentrum seines zeichnerischen Spätwerks wurden.

Politisch und sozial engagiert

Zu Schönwalds künstlerischem Oeuvre zählten neben Zeichnungs-Serien solch stillgelegter Industrieanlagen, wie sie etwa 2012 im Essl Museum in Klosterneuburg zu sehen waren, auch politische Grafik oder sozial engagierte Wandbilder. Neben zahlreichen Personal- und Gruppenausstellungen in Österreich, Deutschland und den USA fertigte der Künstler auch Bühnen- und Kostümentwürfe, keramische Wandbilder und den in der Zeitschrift "Neues Forum" erschienenen satirischen Comicstrip "GOKS" an.

Zu seinem 90. Geburtstag zeigte die Wiener Galerie Ulysses Zeichnungen Schönwalds zu Homers "Odyssee" sowie Porträts von Freunden. Zudem erschien aus diesem Anlass im Mandelbaum Verlag der Band "Rudolf Schönwald - Graphik erzählt".

Für sein Werk erhielt er u.a. 1971 den Österreichischen Staatspreis für Grafik und 1976 den Preis der Stadt Wien für Bildende Kunst sowie 1998 das Goldene Verdienstzeichen des Landes Wien.