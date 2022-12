Künstler Peter Huemer ist tot

"Es war ein plötzlicher Tod. Peter hatte dieses Jahr gerade erst seinen 70er gefeiert", sagt Huemers langjähriger Künstlerkollege Walter Gschwandtner.

Huemer war ein Pionier der grafischen Methode der Kopigrafie, bei der einmalige Effekte durch Eingriffe in Fotokopievorgänge entstehen. Der Kunstuni-Absolvent baute etwa eine Druckwerkstätte für Lithografie und Radierung in der Linzer Vereinigung MAERZ auf, von 1985 bis 2002 war er dort im Vorstand tätig. Seine Karriere prägten zahlreiche Einzel- und Gruppenschauen, Symposien, Publikationen wie Kuratorentätigkeiten. Am 22. Dezember wird Huemer im Linzer Stadtfriedhof aufgebahrt.

