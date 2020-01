Kuddelmuddel wird 30: "Ein Haus, das Kinder aus dem Alltag herauszaubert"

Vom Kasperltheater bis zum Kinderstück, vom Workshop bis zur Klangwolke: Im Linzer Kuddelmuddel kommen viele Kinder zum ersten Mal mit Kultur in Berührung. Nun feiert das Kinderkulturzentrum sein 30-jähriges Bestehen. "Linz war damals Vorreiter", sagte Bürgermeister Klaus Luger (SP) bei einer Pressekonferenz. "Ein Zentrum für Kinderkultur gab es in keiner anderen Landeshauptstadt."

Mittlerweile hat sich das Haus im Zentrum von Linz in der Kulturszene etabliert. 2009 kamen insgesamt 11.000 Besucher zu 215 Veranstaltungen – zehn Jahre später hat sich nicht nur die Zahl der Aufführungen auf 406 fast verdoppelt, sondern auch die Gästezahl auf 36.500 mehr als verdreifacht. "Wir wollen, dass junge Leute hier Kultur leben können", sagt Manfred Forster, der seit zehn Jahren das Haus leitet. Dietmar Kerschbaum, künstlerischer Leiter der LIVA, zu der das Kuddelmuddel gehört, ist von dessen Einzigartigkeit überzeugt: "Es ist ein Haus, das die Kinder aus ihrem Alltag herauszaubert. Die Programme sollen berühren, begeistern und bestärken."

Unter dem Dach des Kuddelmuddel gibt es drei Schwerpunkte für Kinder von eineinhalb bis 14 Jahren: das Theater des Kindes, das Linzer Puppentheater und das eigenständig gestaltete Programm. Letzteres macht etwa die Hälfte der Veranstaltungen aus. Dabei werden Gastkünstler eingeladen, in den Sommerferien gibt es Theater- oder Schreibwerkstätten und Angebote in den Stadtteilen. Auch die Kinderklangwolke wird vom bald vierköpfigen Kuddelmuddel-Team organisiert.

Doch mittlerweile stößt das Haus an seine Grenzen. Bürgermeister Luger gibt zwar mittelfristig eine Bestandsgarantie ab, schließt aber eine Erweiterung aus. Stattdessen soll das Angebot in den Stadtteilen weiter erhöht werden: "Dort erreichen wir Kinder, die sonst nicht in das Theater kommen würden." Das Budget besteht aus 800.000 Euro Einnahmen und 650.000 Euro Zuschuss durch die LIVA, wie deren kaufmännischer Leiter Thomas Ziegler sagt.

Geburtstagsfest im April

Nun wird ein Jahr lang gefeiert. So gibt es am 25./26. April ein zweitägiges Geburtstagsfest, bereits am kommenden Dienstag, 21. Jänner, stellt Liedermacherin Lena Magdalena um 10 Uhr ihre neue CD mit einem Mitmachkonzert vor. Das Duo "babelart Theater" feiert am 11. Februar um 10 Uhr mit seinem neuen Stück "Second Hand Show" Premiere, bei dem aus Flohmarktstücken neue Figuren entstehen.

