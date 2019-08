Spenden ist bei KTM ein wichtiges Wort. Wer die Motohall ein Museum nennt, wurde bei der Eröffnung der Halle im Mai dieses Jahres von KTM-Chef Stefan Pierer scherzhaft zu einer Spende von einem Euro in die Kaffeekasse verdonnert. Pierer selbst hat bereits gespendet, vielleicht deswegen, weil er 2015 im Ansuchen um die Kulturförderung beim Land Oberösterreich sein Projekt als Museum tituliert hatte. Allerdings hat er nicht in eine Kaffeekasse, sondern in eine Parteikasse gespendet.