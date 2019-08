KTM: Anschober räumt Fehler ein, Gerstorfer lässt prüfen

Bei den 1,8 Millionen Euro aus dem Kulturtopf des Landes von insgesamt 4,5 Millionen Euro Förderung für die KTM-Motohall in Mattighofen wurden die Regierungsbeschlüsse vom Oktober 2018 und Juli 2019 für die ersten beiden Ratenzahlungen zu je 600.000 Euro einstimmig getroffen. Wie von den OÖN berichtet, war die Förderung im Juli 2015 in einem Brief von Alt-Landeshauptmann Josef Pühringer an KTM-Chef Stefan Pierer in dieser Form vorgeschlagen worden.

Birgit Gerstorfer (SPÖ), Sozial-Landesrätin Bild: Volker Weihbold

Neben den Regierungsmitgliedern von ÖVP und FPÖ haben demnach auch Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) und Umwelt-Landesrat Rudi Anschober (Grüne) dafür gestimmt. "Ehrlich gesagt, das ist uns durchgerutscht, da ist uns ein Fehler passiert", sagt Anschober im Gespräch mit den OÖN. Und weiter: "Wir haben 60, 70 Anträge pro Woche vorliegen – und in der Vergangenheit konnten wir immer Vertrauen in jene Informationen haben, die aus der Kulturabteilung gekommen sind. Beim zweiten Beschluss 2019 haben wir gesehen: Aha, das ist schon einmal durchgegangen, also passt das." Aktuell werde in Anschobers Büro das System überarbeitet, derlei Informationen in "Amtsvorträgen" präziser zu kontrollieren. Was die 2018 beschlossenen 600.000 Euro anbelangt, "wäre es vernünftig gewesen, wenn die auf den ersten Blick als Ratenzahlung erkennbar gewesen wären. Insofern hinkt die Argumentation von Landeshauptmann Stelzer, dass dies 2019 ohnehin sichtbar geworden sei", sagt Anschober. Bei der dritten 600.000-Euro-Rate für KTM werde Anschober "mit Sicherheit dagegen" stimmen. Ebenso bei der letzten KTM-Bedarfszuweisungsrate von insgesamt ebenso 1,8 Millionen Euro aus Gerstorfers Ressort. Die Landesrätin will sich im OÖN-Gespräch nicht festlegen, wie sie bei der dritten Rate abstimmen werde: "Das prüfen wir." Bei den ersten beiden Beschlüssen "habe ich mich an die 2015 getroffene Vereinbarung gehalten, wie ich das bei allen Vereinbarungen tue, die vor meiner Zeit geschlossen wurden", sagt Gerstorfer. Grundsätzlich sei eine Förderung für ein erfolgreiches Unternehmen wie KTM "hinterfragungswürdig". Erst recht, weil es nun Indizien gebe, dass die Beschlüsse auf Basis falscher Informationen (z.B: keine Prüfung durch den Museumsverbund) zustande gekommen seien. Auch das werde geprüft.