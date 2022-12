Kronsteiners "Epiphanie"-Messe erklang nach 63 Jahren wieder

Das letzte Musica-Sacra-Konzert des Jahres stand im Zeichen von Josef Kronsteiner. Von 1943 bis 1981 war der 1910 in Losenstein geborene Weltpriester, Musikpädagoge und Komponist Domkapellmeister in Linz. Am 6. Jänner 1959 erklang seine große Messe "Epiphanie" erstmals. Sie stand auch am Donnerstag im Mariendom auf dem Programm. Dieses gut einstündige Werk für Chor, drei Solisten – Tenor, Bariton und Bass verkörpern die drei Könige – und Orchester spielt mit den Mitteln seiner Zeit.