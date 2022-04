Kritik aus Russland an Anna Netrebko

"Die Stimme ist vorhanden, aber kein Gewissen", schrieb er am Freitag. Seit Netrebko am Mittwoch hatte mitteilen lassen, dass sie den "Krieg gegen die Ukraine" verurteilt, ist sie in ihrer Heimat in Ungnade gefallen. Am Donnerstag waren Auftritte in Nowosibirsk aus politischen Gründen abgesagt worden.

Im Unterschied zu Künstlern, die russische Soldaten unterstützten, gebe es auch solche, die in andere Staaten geflohen seien und nun in warmen Gefilden abwarteten, erläuterte Wolodin. Noch schlimmer seien aber jene, die aus dem Ausland Anschuldigungen verbreiteten, manche aus Jagd nach Geld, andere um sich prestigeträchtige Bühnen zu erhalten.

Kultur Heute: Nun scheint Anna Netrebko nicht mehr nur im Westen nicht willkommen zu sein, sondern auch in Russland. Denn ein Opernhaus in Sibirien hat die Sängerin als Reaktion auf ihr Statement ausgeladen.

"Das betrifft etwa diese Anna Netrebko", schrieb er. Anders als Verrat sei das nicht zu bezeichnen, der Drang nach Bereicherung sei hier stärker als die Liebe zur Heimat gewesen, erklärte er. Der Politiker der Kreml-Partei "Einiges Russland" forderte gleichzeitig, dass alle jene, die das Volk verraten hätten, Führungsposten in staatlichen Kultur-, Bildungs- und Gesundheitsinstitutionen verlassen müssten.

Im März hatte Netrebko eine Auftrittspause angekündigt. Unter anderem die Bayerische Staatsoper hatte davor die Zusammenarbeit mit ihr beendet und dies mit einer fehlenden ausreichenden Distanzierung von Russlands Vorgehen gegen die Ukraine begründet. Am Mittwoch distanzierte sie sich ausdrücklich von Putin und seinem Militäreinsatz in der Ukraine. "Ich erkenne und bedauere, dass meine Handlungen oder Aussagen in der Vergangenheit zum Teil falsch interpretiert werden konnten."