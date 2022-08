Kritik am Ravensburger-Verlag nach Stopp der Winnetou-Bücher

Auch nach der Entscheidung, mehrere Kinderbücher wegen Rassismus-Vorwürfen aus dem Verkauf zu nehmen, sieht sich die deutsche Firma Ravensburger heftiger Kritik ausgesetzt. Hunderte Instagram-Nutzer äußerten ihr Unverständnis über die Entscheidung und bezichtigten die Firma der Zensur oder des Einknickens vor Kritik.

"Gefühle anderer verletzt"

Die Firma hatte angekündigt, die Auslieferung der Bücher "Der junge Häuptling Winnetou" zum gleichnamigen Film zu stoppen. Auf Instagram begründete man dies mit dem Feedback der Nutzer, das gezeigt habe, "dass wir mit den Winnetou-Titeln die Gefühle anderer verletzt haben". Laut einem Sprecher sei man nun überzeugt, dass angesichts der geschichtlichen Wirklichkeit, der Unterdrückung der indigenen Bevölkerung, ein "romantisierendes Bild mit vielen Klischees" gezeichnet werde.

Von "verlegerischer Selbstzensur" sprach dagegen die deutsche "Interessengemeinschaft Autorinnen Autoren" angesichts des Schritts von Ravensburger. "Verlegt und verbreitet wird, was den sozialen Netzwerken gefällt", hieß es gestern in einer schriftlichen Reaktion. "Die Kritik kann gar nicht genug konstruiert sein, dass sich nicht sofort eine selbstbezichtigende Betroffenheitspose findet, die in der Selbstzensur endet." Dadurch werde die Medien- und Kunstfreiheit "auf eine skandalöse Weise" entwertet. "Mit der Freiheit der Publizistik ist es bei solchen Rückzügen von Buchprojekten jedenfalls vorbei, und mit der Freiheit der Kunst ebenfalls."

"Problematische Diskussion"

Die Diskussion um kulturelle Aneignung, die kürzlich in der Schweiz zu Konzertabsagen von weißen Musikern mit Dreadlocks geführt hat, spielt auch hier eine Rolle. Die deutsche Ethnologin Susanne Schröter findet die Diskussion um kulturelle Aneignung, wie sie derzeit geführt wird, problematisch. "Die Skandalisierung der kulturellen Aneignungen weist eine Reihe von Absurditäten auf. Eine betrifft die Folgen, die sich ergeben, wenn man die geforderten Nutzungsbeschränkungen zu Ende denkt. Dann müssten bei jedem Gegenstand, jedem Stil, jeder Form kulturellen Ausdrucks die Urheber ausfindig gemacht und ihr Gebrauch auf diese Urheber beschränkt werden", sagt die Professorin der Frankfurter Johann-Wolfgang-Goethe-Universität.

Kulturelle Aneignung ist für Schröter grundsätzlich eher etwas Positives. "Menschen haben stets Dinge von anderen übernommen, wenn sie diese für sinnvoll erachtet haben." Die gesamte Menschheitsgeschichte sei eine Geschichte kultureller Aneignungen, ohne die es keine Entwicklung gegeben hätte.