Kristina Inhof moderiert "Dancing Stars"

"Dabei zu sein bedeutet für mich die Erfüllung eines Traums", sagt die 31-jährige Wienerin. "Ich bin aufgeregt und habe dieses Kribbeln im Bauch, das mir sagt: Du wirst es lieben!"

Elan und Begeisterung

Weichselbraun hatte diese Woche bekannt gegeben, wegen Corona auf die Moderation der Show zu verzichten. Aufgrund der Sicherheitsregeln sei ein Pendeln zwischen ihrer Wahlheimat London und Wien unmöglich. Eine längere Trennung von ihren beiden Töchtern komme für sie nicht infrage.

ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner ist froh, mit Inhof rasch einen Ersatz gefunden zu haben: "Ihr Elan und ihre Begeisterung wird die ,Dancing Stars‘-Familie bereichern." Die studierte Sportwissenschaftlerin begann beim Wiener Privatsender W24 und moderierte später für Puls4 und Sky. Seit 2016 arbeitet sie als Sportmoderatorin beim ORF. Inhof war schon bisher gelegentlich abseits des Sports im Einsatz, zum Beispiel für "Die große Chance der Chöre" oder in der Sendung "Alles Opernball", in der sie seit 2018 Höhepunkte der Ballnacht präsentiert.

Ebenfalls Änderungen gibt es in der "Dancing Stars"-Jury: Nicole Hansen, die in der Schweiz lebt, wird ebenfalls in der 13. Staffel nicht dabei sein. Die wöchentliche Anreise ist für die 46-Jährige, die seit der ersten Staffel die Tänzer bewertet, zu riskant. Sie wird in der Jury nicht ersetzt.

