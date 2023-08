Krimidrama "Winterherz": Für alle, die keine "Tatort"-Wiederholungen sehen wollen

Als die eisige Jännernacht ihr Ende findet, tut dies auch das Leben von Finn. Im Film „Winterherz“ (heute, 20.15 Uhr, 3sat) starb der Bursch allein auf der Bank in einer Bushaltestelle. In der Nacht war der betrunkene 17-Jährige von einem Auto erfasst worden.

Der angeheiterte Fahrer Maxim (Franz Pätzold), ein angehender Richter, brachte ihn gegen den Willen seiner Frau Sylvie (Laura de Boer) nicht ins Spital – zum Wohle seiner Karriere. Aus der einen Entscheidung für das Falsche entwickelt das Krimidrama (Regie: Johannes Fabrick, Buch: Susanne Schneider) einen Sog, der einen an emotionale Orte zieht, die dunkler sind, als man beim Einschalten je hätte meinen können. Bleierne „Was wäre gewesen, wenn?“-Fragend rücken einen weiter hinein in eine Tragödie, die für Finns Bruder, Polizisten Mike (Anton Spieker), zur unerträglichen Bürde werden: Was wäre, hätte er bei Finns Anruf in der Nacht doch abgehoben? Das Seelenheil der gesamten Familie (Ulrike Kriener als Mutter Renata, Bernhard Schütz als Vater Peter) ist wie vom Panzer planiert.

Der „absolut böse“ Maxim hätte ein paar Grauzonen vertragen. Sonst war „Winterherz“ ein prächtiges Substitut für alle, die keine sommerlichen „Tatort“-Wiederholungen mehr sehen wollten.

Autorin Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur Nora Bruckmüller