Krieg zwischen Schrecken und Groteske

Der Schauplatz von Vladimir Vertlibs neuem Roman "Zebra im Krieg" ist ein fiktives, namenloses Land in Südosteuropa, in dem ein erbitterter Bürgerkrieg geführt wird. Ähnlichkeiten mit realen Ländern sind aber weder zufällig noch unbeabsichtigt. Die Rebellen haben soeben eine strategisch wichtige Hafenstadt erobert und ihr rabiater, autoritärer Anführer Boris Lupowitsch macht sich zum Präsidenten.

In dieser Stadt lebt Paul mit seiner Familie. Paul ist Mitte dreißig, Ingenieur für Flugtechnik, seine Frau Flora arbeitet als Ärztin im Krankenhaus, ihre gemeinsame Tochter, die aufgeweckte Lena, ist zwölf. Im Haushalt lebt auch Pauls Mutter Eva, pragmatisch, illusionslos und immer bereit zu einer trockenen Ansage: "(…) die neuen Trottel, die über uns herrschen, sind noch dämlicher als die alten Trottel, die uns vorher beherrscht haben."

Die zusammengeleimten Ideologeme der neuen Machthaber sind nationalistisch und reaktionär, im Umgang mit modernen Kommunikationstechnologien stehen sie aber auf der Höhe der Zeit. So bleibt ihnen nicht verborgen, dass Paul über Facebook eine aggressive Botschaft gegen Lupowitsch verbreitet hat. Paul wird festgenommen und von Lupowitsch selbst verhört. Vor Angst macht er sich dabei in die Hose. Dieser Vorfall wird aufgenommen und ins Netz gestellt. Paul erntet Spott und Hass, sogar tätliche Angriffe, auch die Familienharmonie wird gestört.

Vladimir Vertlibs Protagonist steht in der langen Tradition der Schelmenliteratur. Er ist ein guter Kerl, der eigentlich nur in Frieden leben will und gerne "das Richtige" machen würde. Aber was ist "das Richtige" in einer chaotischen Welt? Der Folgen der eigenen Taten sind oft nicht berechenbar, denn die Wirklichkeit ist mehrdeutig, die Machtverhältnisse sind wandelbar. Und Fortunas Günstling ist Paul sowieso nicht.

Mit der Schelmenliteratur – man denke etwa an Grimmelshausens Simplicissimus – verbindet "Zebra im Krieg" auch die tragikomische Stilebene und der Hang zum schwarzen Humor. Die Gewalt des Kriegs erzeugt Furcht und Schrecken, Dummheit und Dilettantismus der Akteure führen aber auch zu grotesken Situationen. Vertlibs Einfallsreichtum spielt hier die prächtigsten Stücke. Symbolisch für die absurde Welt des politischen Machtkampfs steht das Zebra, das aus dem Zoo entkommen ist und sehr fremd in der umkämpften Stadt herumsteht.

Es ist nicht nur der grimmige Witz, mit dem Vladimir Vertlib seinem düsteren Thema eine hellere Seite gibt, Humanität bleibt immer möglich, trotz allem. Wenn in "Zebra im Krieg" auch die ethische Misere dominiert, so finden sich zwischendurch genug Beispiele für Redlichkeit, Schönheit und Liebesfähigkeit, die Hoffnung geben.

Vladimir Vertlib: "Zebra im Krieg", Roman, Residenz Verlag, 287 Seiten, 24 Euro.

OÖN Bewertung:

Veranstaltungshinweis: Lesung Vladimir Vertlib, StifterHaus Linz, Donnerstag, 21. April, 19 Uhr