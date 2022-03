Es herrscht Krieg auf der Bühne des Wiener Raimundtheaters. Ein US-GI verliebt sich in den 1970er-Jahren mitten im Krieg in eine Vietnamesin. Ein bewegendes Einzelschicksal, herausgenommen aus unendlich vielen, das tragisch enden wird. "Miss Saigon", das Erfolgsmusical, das derzeit im Raimundtheater zu sehen ist, weist schmerzhafte Parallelen zum Krieg in der Ukraine auf. Was die beiden Hauptdarsteller Vanessa Heinz (Kim) und Oedo Kuipers (Chris) dazu zu sagen haben.