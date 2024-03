Kreuzweg für queere Menschen: Dem Leiden Raum geben

Es sei keine politische Kundgebung, stellt Stadtjugendreferent Anson Samuel von der Diözese Linz klar. Der Kreuzweg "Wounds of Love" für queere Menschen und wohlgesonnene Personen bietet in der Linzer Ursulinenkirche heute, 20 März, um 19 Uhr einen geschützten Raum für spirituelle Auseinandersetzung. Betroffene hätten die Möglichkeit, "ihre Wunden durch die Wunden Jesu zu sehen".

Eindringlich und authentisch

Basis für den Gottesdienst ist das jüngst erschienene Buch von Luigi Testa. Der italienische Professor für vergleichendes öffentliches Recht findet laut Samuel authentische und eindringliche Worte zu den klassischen Stationen des Kreuzweges Jesu. "Trotz der fortwährenden Verurteilung, Ausgrenzung und Ablehnung, denen queere Menschen auch in Kirchen und durch Religionsvertreter ausgesetzt sind, inspirieren ihre Verletzungen und Verwundungen den Autor zu kraftvollen und berührenden Texten", so der 37-jährige Katholik. Inszeniert wird der ins Deutsche übersetzte Text mit den Performance-Künstlern Judith Gramm und Kilian Fuchs. Wie die katholische Kirche zu diesem Vorhaben stehe? Man dürfe da nicht verallgemeinern, sagt der Theologe, der seit November in Linz angestellt ist: "Ich bin Teil der Kirche und habe eine Arbeit, die das unterstützt." Beauftragt sieht sich der Stadtjugendreferent durch den Papst. Der habe mit der "Theologie der existenziellen Peripherie" dazu aufgefordert, zu Menschen am Rand der Gesellschaft zu gehen. Dazu zählten neben Migranten oder Sexarbeiterinnen eben auch queere Menschen. Der Kreuzweg "Wounds of Love" ist eine Initiative des Teams Jugend und junge Erwachsene und der Katholischen Jugend OÖ der Diözese Linz und wurde von einem Team kirchlicher Gruppen und Pfarren vorbereitet und unterstützt.

Das Buch "Via Crucis di un ragazzo gay" von Luigi Testa gibt es auf Deutsch als E-Book: "Kreuzweg eines schwulen Jungen"

Anson Samuel, Stadtjugendreferent in der Diözese Linz

Info

Queer ist ein Sammelbegriff für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen. Als Selbstbezeichnung kann damit eine Identität jenseits von Kategorien wie Mann/Frau, heterosexuell und lesbisch/schwul gemeint sein.

Die Regenbogenpastoral der Diözese Linz setzt sich mit der Situation und Lebenswelt homosexueller Frauen und Männer auseinander.

Glaubensbekenntnis – queer glauben – ist das Thema der queeren Gottesdienste in der Diözese Linz. Nächster Termin: 17.4., 19 Uhr in der Ursulinenkirche, Landstraße 31

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Dietlind Hebestreit Dietlind Hebestreit