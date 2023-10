Kreative Abenteuer für kurzweilige Ferien

Wo Sie als Familie verzaubert oder gar verhext werden können: Science-Shows im Welios: Ein Besuch im Science Center Welios in Wels inkludiert eine Show zum Thema Strom und Luft. Am 28. 10., 14 Uhr, lockt zudem – wetterabhängig – eine Raketenshow. Weliosplatz 1, geöffnet bis 2. 11., 10-17 Uhr, 07242/908 200, www.welios.at Familienkonzert mit „Bluatschink“ in Leonding: Das Duo „Bluatschink“ lädt am 28. 10., 15.30 Uhr, mit seinem neuen Programm „Der