Kräftiger Espresso und Klänge, ganz espressivo

Sie wecken die Lebensgeister und stehen dem starken Bohnengebräu in ihrer Wirkung um nichts nach: Die "Espresso-Konzerte". Aus der Taufe gehoben 2007 von Christiane Bubacz und Pianist Sigurd Hennemann veredelt die Matinee-Reihe mit Kammermusik, Kaffee, Kuchen wie einer Führung durch die aktuelle Ausstellung in der Landesgalerie den Sonntagvormittag. Die Musiker sind meist bewährte Kräfte aus dem Bruckner Orchester und Solisten des Landestheaters Linz. "Diesmal haben wir immer Paare gebildet", knüpft Christiane Bubacz einen roten Faden um drei Konzerte am 1., 15. und 29. März. Pianistischer Begleiter ist in bewährter Tradition Sigurd Hennemann. Süße Verführungen und selbst geröstete Kaffeespezialitäten in der Pause kredenzt das Linzer Café Meier.

"Espresso con Paula & Philipp", 1. 3.: Zum Auftakt stellt sich ein junges Sängerpaar vor: Der in Salzburg geborene, österreich-slowenische Bass Philipp Kranjc ist derzeit Mitglied im OÖ. Opernstudio von Landestheater und Bruckneruni und hat mit der deutschen Sopranistin Paula Sophie Bohnet gemeinsam studiert. Ihr Debüt als Paar feiern beide mit Liedern und Duetten von Schubert und Schumann.

"Espresso con Valentina", 15. 3.: Am Linzer Landestheater hat sie sich über viele Jahre in die Herzen des Publikums gesungen: Am 15. März widmet sich Mezzosopranistin Valentina Kutzarova mit Bertin Christelbauer, Cellist im Bruckner Orchester Linz, Werken von Poulenc und Schostakowitsch. "Beide sind langjährige musikalische Weggefährten für uns", streut Christiane Bubacz den Musikern Rosen. Inspiriert wurde das Konzert auch durch eine zufällig geteilte Lektüre: Julian Barnes "Der Lärm der Zeit" über das Leben von Schostakowitsch.

"Espresso con Fenja & Rafael", 29. 3.: Bruckneruni-Absolventin Fenja Lukas ist seit 2015/16 festes Mitglied am Landestheater, wo sie vor drei Jahren zum "Publikumsliebling" gekürt wurde. Gemeinsam mit dem deutschen, in Kalifornien aufgewachsenen Tenor Rafael Helbig-Kostka widmet sie sich Hugo Wolf und Richard Strauss. (kasch)

Infos: Linz, Museumstr. 14, Beginn: 11 Uhr, dringend Karten reservieren: 0664/656 3900, 3 € Rabatt für OÖNcard-Inhaber, www.facebook.com