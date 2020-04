2019 rückte dann der "Mensch" in seinen Fokus und er fragte sich: "Woher kommen wir, wer sind wir und wohin gehen wir?"

Sein aktuelles Werk trägt den Titel: "Sind wir Menschen noch zu retten?" Nein, es ist kein Buch zur Coronakrise – auch wenn es Kotrschal noch gelungen ist, die Coronavirus-Pandemie in dem knapp 200-seitigen Band zu thematisieren. Vielmehr ist es ein gesellschaftspolitisches Plädoyer des Verhaltensforschers für die "liberale Demokratie". In ihr sieht er "die einzige Chance, individuelle Egoismen zum Wohl der Mehrheit umzuleiten". Mit seinem Buch will er "auf Basis der menschlichen Evolution und Natur die Bedingungen für alternative Entwicklungen aufzeigen".

Dass es eine solche alternative Entwicklung braucht, daran lässt Kotrschal keinen Zweifel: "Zu lösen gibt es eine ganze Menge." Die Herausforderungen seien groß, die die Menschheit meistern müsse, um den nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Biosphäre zu hinterlassen. So nennt er den Klimawandel ebenso wie das größte Artensterben seit 66 Millionen Jahren, die Gefahr eines Atomkriegs, Pandemien in Form neuer Infektionskrankheiten sowie die digitale Wende.

Buchtipp: Kurt Kotrschal: "Sind wir Menschen noch zu retten? Gefahren und Chancen unserer Natur"; Residenz Verlag, 192 Seiten., 20 Euro.