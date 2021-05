"Koschatzky Art Award" geht an zwei Linzerinnen

Die 22-jährige Laura Weiss erhält den mit 6000 Euro dotierten ersten Preis für ihre Arbeit "Hunzi" (Öl auf Papier). Der zweite Preis (4000 Euro) geht an die 29-jährige Julia Zöhrer mit ihrer Stiftzeichnung "Ju loves her juicy fruit and is feeling super, super suicidal". Zöhrer ist Absolventin der Kunstuniversität Linz, Weiss studiert ebendort im dritten Semester Malerei und Grafik. Der dritte Preis (2500 Euro) geht an Karo Kuchar.

Eingereicht für die Auszeichnung wurden 2000 Werke von 711 Künstlern aus 60 Ländern. Benannt ist die Auszeichnung nach dem langjährigen Direktor der Albertina, Walter Koschatzky.

Ein Katalog mit den von der Jury ausgewählten 211 Werken von 74 Künstlern des Koschatzky Art Award 2021 ist im Internet zu sehen unter koschatzky-award.art