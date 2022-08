Korngold zwischen Hollywood und Wien

Das Konzert mit dem Orchester Divertimento Viennese unter seinem Gründer Vinzenz Praxmarer am Freitag im Rahmen der Salzkammergut Festwochen Gmunden stand ganz im Zeichen der Musik von Erich Wolfgang Korngold. Der vor 125 Jahren Geborene galt als eines der letzten Wunderkinder.

Bereits mit elf Jahren wurde seine Musik für ein Staatsopern-Ballett verwendet, mit 19 schrieb er seine ersten beiden Opern. Gefeiert, ausgezeichnet und hofiert, verließ er Österreich und wurde in Hollywood zum zwei Mal mit dem Oscar ausgezeichneten Vordenker der Filmmusik. Die Nationalsozialisten verboten seine Werke, die auf einer Stufe mit den Opern von Richard Strauss standen. Eine Fortführung der erfolgreichen Zeiten abseits der Filmbranche gelang danach kaum noch. So wurde das Hauptwerk des Abends, sein 1945 entstandenes Violinkonzert, gerade wegen seiner Filmmusik-Bezüge, seinem Odeur vergangener Zeiten und einer weitgehend traditionellen Harmonik nicht nur positiv bewertet. Dennoch bietet es mit ausladenden Melodien sowie zündenden, teilweise tatsächlich an Filmmusikpartituren angelehnten Sentiment und ob seiner technischen Herausforderungen ideales Material für Solisten: an diesem Abend Benjamin Schmid, der ideale Interpret. Er steht technisch weit über den Anforderungen und kann somit mit den melodischen Nuancen spielen. Da ein Rubato, hier ein kleines Verweilen, dort ein klangauskostendes Vibrato. Und doch entsteht nie der Eindruck von in den Konzertsaal transferierter Gebrauchsmusik, sondern die Überzeugung, es mit ganz großer Musik, die äußerst heikel zu begleiten ist, zu tun zu haben.

Praxmarer und sein Orchester Divertimento Viennese verstanden es, in der nicht ganz einfachen Akustik des Toscana Congress zu punkten. Rund um das Konzert spielte man die Schauspiel-Ouvertüre op. 4 des 14-jährigen Wunderkinds sowie mit "Straussiana" eine von Hollywood angehauchte Fassung Johann Strauss’scher Musik. Der ebenfalls vorgetragenen 3. Symphonie Franz Schuberts hätte man in Details und Präzision durchaus mehr Aufmerksamkeit widmen dürfen.

Fazit: Ein feines Erinnern an einen großen, vertriebenen und vergessenen österreichischen Komponisten.