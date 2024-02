Korallen, Klima, KI: Sieben Museen mit einer Karte

„Es ist wieder was los in den Linzer Museen“, sagt Christoph Kremer, Museumsleiter des Ars Electronica Centers (AEC). Mit Vertretern von weiteren Museen und der Stadt Linz bot er am Montag im hauseigenen „Deep Space“ einen Vorgeschmack auf die Ausstellungen, Führungen und Workshops, die heuer während der Semesterferien von Donnerstag bis Sonntag (22. bis 25. 2.) mit der Karte „Museum Total“ erlebt werden können.