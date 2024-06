Konzertkritik: Dem Bruckner’schen Originalklang auf der Spur

Am Wochenende fand im Rahmen des Kirch’Klang-Festivals Salzkammergut ein kleines Brucknerfest statt, das am Freitag die Wiener Akademie unter Martin Haselböck in der Basilika Mondsee eröffnete – an einem Ort, den Bruckner vermutlich nie besuchte. Einerseits gab es im aufgelassenen Kloster kaum etwas zu entdecken und andererseits war Mondsee damals noch keine Tourismus-Hochburg, ja, noch nicht einmal ans Bahnnetz angeschlossen.