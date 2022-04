"Konzerte spielen ist wie Radlfahren"

Seine Musik fährt direkt in die Beine und streichelt dabei noch die Seele. Heute erscheint mit "Moonlight Love Affair" die neue CD von Electroswing-Pionier Marcus Füreder alias Parov Stelar. Alles über die neuen Songs sowie das Konzert in Clam erzählt der 47-jährige Lichtenberger im Interview.

OÖN: "Moonlight Love Affair" – was hat’s mit dem romantisch angehauchten LP-Titel auf sich?

Parov Stelar: Für mich handelt "Moonlight Love Affair" davon, in einer lauen Sommernacht rauszugehen, unter einem Baum zu sitzen und in die Sterne zu schauen. Die Sterne haben immer etwas Unendliches an sich, die kannst du nicht einsperren. Der Titel verdeutlicht perfekt, was ich fühle, wenn ich diese neuen Songs höre. Ein Album zu machen ist ja primär Gefühlssache: vom Titel bis hin zum Tracklisting. Die einzelnen Songs fügen sich wie durch Zauberhand aneinander – und irgendwann ist diese Harmonie da.

Eine der stärksten Nummern auf der Platte ist "AKH Odessa", eine Neuinterpretation des gleichnamigen Klezmer-Stücks des "Russian Gentlemen Club". Was hat Sie gereizt, diesen Song auf den Dancefloor zu holen?

Vergangenes Jahr spielten wir in Odessa eine Show. Kurz davor traf ich Georgij, den Sänger von Russkaja. Als ich ihm von dem geplanten Konzert erzählte, meinte er, ich müsse dort unbedingt "AKH Odessa" spielen. Er sagte, dies sei eine alte Volksweise – und jeder, egal, ob Russe oder Ukrainer, kenne und liebe dieses Lied. Also horchte ich rein und begann, eine Club-Version zu basteln. Damit flog ich nach Odessa und spielte die Nummer live. Ein paar Wochen später gastierten wir in Moskau. In beiden Städten zuckte das Publikum aus, sogar ein paar ältere Damen sprangen wild herum (lacht).

Plötzlich wird angesichts der Weltlage aus einer Party-Nummer ein politisches Statement…

Jede Veröffentlichung hat eine lange Vorlaufzeit. Nur zufällig kam die Nummer fast zeitgleich mit Kriegsbeginn raus. "AKH Odessa" ist ein ungewolltes politisches Statement, Politik war zu 0,0 Prozent im Hinterkopf. Entpuppt sich der Song als völkerverbindend, wäre das natürlich wunderbar. Derzeit ist die Situation aber viel zu aufgeheizt. Wir wurden etwa wegen der Schreibweise scharf kritisiert. Odessa schreibt man jetzt mit nur mehr einem "s", allerdings nicht in Russland. Das wusste ich nicht. Da hat das Weltgeschehen die Veröffentlichungspolitik klar überholt. Provokation in der Kunst ist wichtig. Wo Leid passiert, und das tut es in der Ukraine, braucht es aber auch viel Taktgefühl. Aber ja, diese Nummer wird definitiv ihren Weg auf die Setlist finden.

Weniger provokant, dafür umso schöner ist der Song "Above The Ground", für den AVEC die Vocals beigesteuert hat. Wie kam diese OÖ-Koproduktion zustanden?

Ich schrieb diese Klavierlinie und wusste instinktiv: "Da gehört etwas Weiches und Zerbrechliches dazu." Nach diesem fehlenden Puzzleteil habe ich ewig gesucht. Dann fiel mir ein, dass ich ja diese Gesangsspur von Miriam (gemeint ist AVEC, Anm.) noch habe. Die hatte sie zwei Jahre zuvor aufgenommen, für einen ganz anderen Track. Ihre Vocals und das neue Instrumental fügten sich wunderbar zusammen, beinahe symbiotisch. Das ist das Schöne an Musik: Es passieren Dinge, die weder die Sänger noch ich vorhersehen können!

Sie haben kürzlich die ersten Konzerte nach der Corona-Zwangspause gespielt. Was ging Ihnen beim ersten Schritt zurück auf die Bühne durch den Kopf?

Das war ein Erwachen aus dem künstlerischen Koma. Wenn du lange weg bist, wird das Livespielen fast zur abstrakten Sache. Sobald ich aber wieder auf der Bühne stand, war’s wie früher. Konzerte spielen ist wie Radlfahren. Hinzugekommen ist aber ein großer Schuss Dankbarkeit und Demut. Wenn du – wie meine Band und ich – seit 15 Jahren tourst, zerrt das an Körper und Geist. Diese Pause hat uns aber gezeigt, wie sehr wir trotz allem das Livespielen brauchen.

Am 30. Juli steht mit dem Clam-Auftritt beim OÖN-Konzertsommer ein Heimspiel an. Nervös?

Beim Blick auf die Vorverkaufszahlen ein bisschen weniger (grinst). Die Fans sollten sich rasch Karten sichern, bevor alles ausverkauft ist. Wir haben zwei Jahre lang an der "Venom"-Show gearbeitet, die Visuals sind komplett neu. Clam ist ein Wahnsinn. Ich bin auf der ganzen Welt unterwegs, aber so schön wie dort ist’s echt kaum wo.