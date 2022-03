Konzeptkünstler Josef Bauer mit 88 Jahren verstorben

Nach dem Studium der Malerei an der Kunstschule in Linz fertigte Josef Bauer, der aus Gunskirchen stammte und in Linz lebte, vor allem plastische Arbeiten. Er galt als Vorreiter von Künstler wie Franz West oder Erwin Wurm. Bekanntheit erreichte er erst in hohem Alter. „Ich hatte nie das Selbstvertrauen wie Arnulf Rainer, der von sich sagt, er sei der Größte. Ich habe nie geschaut, dass ich in die Galerien komme, sondern immer weitergearbeitet.