Bereits vor einem Jahr war "Das Neue Orchester" unter Christoph Spering mit dem Geiger Sergey Malov in Linz zu Gast und setzte aufführungspraktische Akzente in Bezug auf romantische Musik. Am Mittwoch stellte man dem Brucknerfest-Motto "Kontroverse" folgend nicht nur Brahms und Bruckner gegenüber, sondern eröffnete auch den Diskurs zum Thema Interpretation und Besetzung.