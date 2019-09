Kontroverse Entscheidungen für "Joker" und Roman Polanski

Das Filmfest Venedig endete mit mehreren Paukenschlägen. Denn mit den Entscheidungen, die die Jury am Samstagabend verkündete, hatten nur wenige gerechnet: Der Goldene Löwe für den besten Film geht an den düsteren Psychothriller "Joker", in dem Regisseur Todd Phillips von der Gewaltspirale eines psychisch kranken Mannes erzählt. Noch mehr Diskussionen wird aber die Auszeichnung für "J’accuse" von Roman Polanski nach sich ziehen. Sein historisches Drama um einen Justizskandal gewann den Großen Preis der Jury, die zweitwichtigste Trophäe.

Tatsächlich blieb "Joker" als einer der verstörendsten Filme im diesjährigen Wettbewerb in Erinnerung. Joaquin Phoenix (44) spielt darin auf herausragende Weise Arthur Fleck, einen tieftraurigen Mann, der unter einer schweren psychischen Störung leidet. Seine Mitmenschen ignorieren ihn oder verhöhnen ihn – bis der Frust mit aller Gewalt aus ihm herausbricht. Plötzlich ist er nicht nur gefürchtet, sondern wird als Symbol der unterdrückten Bevölkerung gefeiert. Aus Arthur Fleck wird der gefürchtete Joker: der Erzfeind von Batman.

Film über die Dreyfus-Affäre

Der Erfolg für "Joker" könnte allerdings von einer anderen Entscheidung in den Hintergrund gedrängt werden: Die Auszeichnung für Polanskis "J’accuse" dürfte die Debatte um den Regisseur weiter befeuern. Immerhin wird dem französisch-polnischen Filmemacher sexueller Missbrauch vorgeworfen. Letztendlich erkannte die Jury aber auch, dass sie Polanski nicht ignorieren konnte – schließlich gehörte "J’accuse" zu den besten Werken im Wettbewerb: Langsam und konzentriert erzählt Polanski von der Dreyfus-Affäre in den 1890er Jahren, offenbart ein System voller Lügen, Antisemitismus und Vertuschung. Die Jury habe nur den Film selbst bewertet, betonte Jurypräsidentin Lucrecia Martel.

Auch mit den anderen Preisen zeichnete die Jury Werke aus, die eine eigene Handschrift trugen. Der Schwede Roy Andersson, der mit dem melancholischen "About Endlessness" über die menschliche Existenz reflektierte, gewann den Silbernen Löwen für die beste Regie. Der in Hongkong lebende Yonfan kreierte mit dem Animationsfilm "No. 7 Cherry Lane" eine kunstvolle Liebesdreiecksgeschichte und durfte über den Preis für das beste Drehbuch jubeln.

Andere Favoriten hatten hingegen das Nachsehen: Das chilenische Drama "Ema" ging genauso leer aus wie die deutsche Koproduktion "The Perfect Candidate" über den Kampf für mehr Frauenrechte in Saudi-Arabien. Auch die Werke des Streaminganbieters Netflix wurden von der Jury übergangen, darunter das Scheidungsdrama "Marriage Story" mit Scarlett Johansson und Adam Driver.