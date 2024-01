Junges Theater Linz zeigt Klassiker von Christine Nöstlinger

Einen Jugendbuch-Klassiker bringen das Junge Theater Linz und seine Leiterin Nele Neitzke auf die Bühne: Christine Nöstlingers "Konrad oder Das Kind aus der Konservenbüchse" hat am Samstag in der Inszenierung von Fanny Brunner seine (ausverkaufte) Premiere in den Kammerspielen.

Das 1975 erschienene Buch, ein Jahr später für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert, erzählt von einer kaufsüchtigen Künstlerin, die sich das perfekte Fabrikskind bestellt – was weite Kreise zieht. So gehe es um eine "Patchworkfamilie" ebenso wie um die "Umschulung des perfekten Fabrikskinds zum Anarchisten", sagt die Wiener Regisseurin über ihre sechste, rund 80-minütige Inszenierung am Landestheater Linz, die auch Themen wie "Optimierung und Wettbewerb" aufgreift. In der Kooperation mit dem Schauspielstudio teilen sich Studierende des vierten Jahrgangs am Schauspielinstitut der Linzer Bruckneruni die Bühne mit Ensemblemitgliedern. Das Bühnenbild haben Schülerinnen der HBLA für künstlerische Gestaltung in Linz mitgestaltet, die beizeiten auch Ausstatter Daniel Angermayr besucht hat. Auf seine Anfrage hin sind textile (Web-)Arbeiten entstanden, die "dem Raum Wärme geben", sagt der Vöcklabrucker. "Anarchisch-punkig" beschreibt Alex Konrad seine Bühnenmusik. In die Rolle des Titelhelden "Konrad" schlüpft Ensemblemitglied Alexander Köfner, dem als Freundin "Kitti" Gemma Vannuzzi beisteht. Als "Eltern" zu erleben sind Katrin Grumeth und Friedrich Eidenberger. (kasch)

Termine: 11. 1. bis 2. 7., 0732 7611-400 8 (für Schulen: DW 121), www.landestheater-linz.at

