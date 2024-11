"Konklave": Sechs Sterne für Kardinal Ralph Fiennes, der für den weißen Rauch vergeht

Am Ende seines irdischen Weges ist selbst der Vertreter Christi auf Erden nur ein Mensch, ein Körper. Im neuen Kinofilm "Konklave" liegt der gerade gestorbene Papst wie jeder andere Tote auch in einem Leichensack. Im Wagen der herbeigerufenen Sanitäter wackelt das wohl an einem Herzinfarkt verschiedene Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche hin und her – bei jeder Unebenheit auf den Straßen des Vatikans.