Kommt Kultshow zurück? Stefan Raab arbeitet an Comeback von "TV Total"

Mehr als 16 Jahre lang, von 8. März 1999 bis 16. Dezember 2015, moderierte Stefan Raab seine Late-Night-Show "TV total". Dank frecher Gags, unkonventioneller Ideen und seinem untrüglichen Gespür für Themen wurde die Sendung rasch zum Kult und erst abgesetzt, als sich der Entertainer aus eigenen Stücken aus dem TV-Geschäft zurückzog. Sie gilt als bisher langlebigste Late-Night-Show des deutschen Fernsehens.

Daran will Stefan Raab nun offenbar anknüpfen: Laut dem Nachrichtenmagazin "Spiegel" arbeitet er im Geheimen an einer Neuauflage der Show, die ihn berühmt machte. Die Sendung könnte bereits im Herbst auf den Sender Pro7 zurückkehren, möglicherweise einmal pro Woche wie in den ersten beiden Jahren der Show. Die wichtigste Änderung wäre nun, dass der 54-Jährige die Sendung nicht mehr selbst moderiert. Laut "Spiegel" soll er bei der Suche nach einem Ersatz schon fündig geworden sein: Die Nachfolge könnte Sebastian Pufpaff übernehmen. Der Kabarettist (44) moderiert derzeit u. a. "Pufpaffs Happy Hour" auf 3sat und "Geht doch!" auf ZDF. Bestätigt werden die Gerüchte offiziell allerdings nicht, weder von Raabs Produktionsfirma noch von Pufpaffs Management.

Zuletzt war Stefan Raab hinter der Kamera als Produzent tätig, konnte allerdings nicht mehr an seine frühen Erfolge anschließen, als "TV Total" im Schnitt bis zu 3,2 Millionen Zuseher hatte. Seine RTL-Show "Täglich frisch geröstet" wurde im April abgesetzt, die Quoten von "Fame Maker" und "Free European Song Contest" auf Pro7 blieben hinter den Erwartungen.