Bruckners fünfte Symphonie, die am Mittwoch von der Sächsischen Staatskapelle Dresden unter Christian Thielemann im Rahmen des Brucknerfests im Brucknerhaus aufgeführt wurde, ist ein Meilenstein. Nicht nur im eigenen Schaffen des Ansfeldner Meisters, sondern auch ein Markstein in der Geschichte der symphonischen Musik. Es ist zwar nicht neu, dass Komponisten Material vorhergehender Sätze wiederverwerten, ausbauen und im Finale in neuer Gestalt erklingen lassen.