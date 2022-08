Ingolstadt in Oberbayern ist nicht für Dichter und Denker bekannt. Erst Ende Juli sprach sich die Bevölkerung am Hauptstandort des Autobauers Audi gegen den Neubau des maroden Theaters und einer Mittelschule aus. Insofern mag es kein Metaphern-Zufall sein, dass die einst ebendort lebende Schriftstellerin und Brecht-Vertraute Marieluise Fleißer (1901-1974) mit ihren Dramen "Fegefeuer in Ingolstadt" (1926) und "Pioniere in Ingolstadt" (1929) die Abgründe des Menschseins in dieser Gegend verortet.