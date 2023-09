Klingende Frauenpower zu Bruckners 199. Geburtstag

Robert Schumann formulierte in einer Rezension, dass sich die "Namen aller Komponistinnen bequem auf ein Rosenblatt schreiben ließen". Genau mit diesem damals weit verbreiteten gesellschaftlichen Vorbehalt der kreativen Frau gegenüber, der sich bis heute unwesentlich gebessert hat, will das heurige Brucknerfest aufräumen. Am Montag – an Bruckners 199. Geburtstag – begann es in der Pfarrkirche Ansfelden mit einem feinen Konzert der Salzburger Hofmusik.