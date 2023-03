Klimaprotest vor Rembrandts "Nachtwache"

Zehn Aktivisten der Gruppe "Extinction Rebellion" stellten sich mit einem Transparent vor das Gemälde. Das Kunstwerk wurde dabei aber nicht beschädigt. Die Museumsaufsicht lotste die Protestierenden nach draußen.

Denkmal in Berlin beschmiert

Bereits am Samstag hatten Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" ein Denkmal zum deutschen Grundgesetz unweit des Bundestags in Berlin beschmiert. Nach eigenen Angaben tränkten die Klimaschützer die Glasskulptur "Grundgesetz 49" in Erdöl. Die Polizei teilte gestern aber mit, dass die schwarze Flüssigkeit kein Erdöl, sondern Tapetenleim und Dispersionsfarbe gewesen sei.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.