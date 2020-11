Klick-Hit: Was "Hans Krankl" über den Lockdown zu sagen hat

Kabarettist Alex Kristan ist für seine gelungenen Stimmenimitationen bekannt. Vor allem heimischen Sportgrößen wie Toni Polster oder dem legendären Forrmel-1-Kommentator Heinz Prüller legt der Komiker aus Niederösterreich gekonnt Worte in den Mund und erzielt mit seinen Videos Tausende Aufrufe im Netz. Mehr als eine Million Mal wurde im Frühjahr Kristans Andi-Herzog-Parodie auf Facebook angeklickt:

>> Zum Video: Herr Kristan, wie geht es eigentlich Andi Herzog in Quarantäne?

"Wir haben alle wieder ein Heimspiel"

In einem neuen Clip lässt Alex Kristan wieder eine Sportlegende zu Wort kommen: Fußballstar und "Goleador" Hans Krankl hält darin den Österreichern eine saftige Kabinenpredigt und analysiert, was im Match gegen den Gegner Corona bisher schief gelaufen ist. Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr sei man wieder viel zu offensiv und eng gestanden, schimpft der ehemalige Nationalteam-Trainer. Die Konsequenz: "Mitte November - kurz vorm Schlusspfiff - kassieren wir das 2:0 und wir spielen nicht gegen Lok Leipzig oder Lok Moskau, sondern Lockdown - mit Heimnachteil."

Kritik übt der falsche Krankl nicht nur an den Spielern, sondern auch am "Trainerstab", der Regierung: "Wos hobt's es den ganzen Sommer lang gmacht? Das Umschaltspiel auf der Ampel geübt." Und auch die Rabattaktionen vieler Händler vor Beginn des harten Lockdowns im November stoßen Johann K. sauer auf: "Halbpreis-High-Heels fürs Homeoffice? Kauft's Euch lieber Hauspatschen."

Am Ende seiner Ansprache wird die Fußballlegende sogar noch poetisch:

"Ich traf den Basti gestern Nacht und habe ihm was klar gemacht:

Und zwar, dass jeder auf dem Feld auch wissen muss, was wirklich zählt.

Net Lockdown ans und Lockdown zwa,

des wos zöht, is Cordoba...."

Alex Kristan als Hans Krankl: Das Video in voller Länge:

