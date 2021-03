Kleists Lustspiel zur Kapitalismus-Kritik umgebogen

Die Wiederkehr des Schauspiels in den Kammerspielen des Linzer Landestheaters will zelebriert sein – wenn auch nur als Streaming-Format. Wir sitzen also nicht in Jogginghose vor dem Computerbildschirm, sondern würdigen das erwartete Lustspiel "Der zerbrochene Krug" von Heinrich von Kleist in gesellschaftsfähiger Kleidung.