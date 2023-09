Kleines Theater mit großem Herz für Kinder

Ein eigenes Theater nur für Kinder – dieser Wunsch stand am Anfang. Heute ist das Theater des Kindes in der Linzer Langgasse längst zu einer Institution geworden, die in ihren Produktionen Maßstäbe für jugendgerechtes Theater setzt und weit über Oberösterreich hinaus strahlt. Am 6. Oktober feiert das Theater im Linzer „Central“ sein rundes Jubiläum.