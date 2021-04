Klaus Obereder neuer Chefredakteur des ORF Oberösterreich

"Mit Klaus Obereder konnten wir einen der profundesten Programmacher des ORF Oberösterreich für die Funktion des Chefredakteurs gewinnen", so Wrabetz.

Klaus Obereder freut sich auf seine neue Aufgabe: "Gemeinsam mit meinem Team will ich gemäß dem Anspruch unserer Kundinnen und Kunden weiterhin die besten Nachrichten des Landes liefern und gleichzeitig die Nachrichtenkompetenz des ORF Oberösterreich auf allen seinen Kanälen weiter entwickeln."

Sein Lebenslauf

Obereder wurde am 1. Juli 1967 in Linz geboren und studierte von 1985 bis 1988 Jus an der Johannes-Kepler-Universität in Linz. 1989 kam er als freier Mitarbeiter ins ORF-Landesstudio und wurde 1993 angestellter Redakteur. Seit 32 Jahren ist er Journalist, Programmmacher, Moderator sowie Interviewer in TV und Radio mit Schwerpunkten Politik und Wirtschaft. Seit knapp drei Jahrzehnten ist er in leitenden Funktionen wie Chef vom Dienst in Radio und Fernsehen, Sendungsplaner sowie als stellvertretender Chefredakteur tätig.